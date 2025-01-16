Журналистка Панченко поблагодарила Рубио за слова о заканчивающихся украинцах

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X выразила благодарность кандидату на пост государственного секретаря США Марко Рубио, выдвинутому избранным главой Белого дома Дональдом Трампом, за его слова о заканчивающихся украинцах, которые он произнес во время слушания в конгрессе.