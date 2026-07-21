Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 563 подписчика

ВИЧ и гепатит: в ВСУ отправляют на кухню больных бойцов

ВИЧ и гепатит: в ВСУ отправляют на кухню больных бойцов

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о масштабных нарушениях в ходе мобилизационной кампании. По его словам, в вооруженные силы Украины призывают мужчин с подтвержденными диагнозами ВИЧ и гепатита, при этом военно-врачебные комиссии признают их полностью годными к службе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии