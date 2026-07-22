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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Брансон о посещении «Нью-Йорком» Белого дома: «Пока что мы в команде это просто не обсуждали»

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон на данном этапе не готов ответить на вопрос о планах команды в отношении потенциального посещения Белого дома.

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