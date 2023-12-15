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Технический рейс для проверки аэропорта Краснодар выполнят не из Москвы, а из Минвод

Технический рейс для проверки аэропорта Краснодар выполнят не из Москвы, а из Минвод

В столице Кубани борт приземлится в 14:15, отправление обратно назначено на 15:15.Пункт вылета тестового рейса, запланированного на 15 декабря для проверки всех систем и оборудования аэропорта Краснодара, перенесли из Москвы в Минводы.

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