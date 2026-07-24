Илон Маск подчеркнул, что западные политики обольщаются, рассуждая о капитуляции России: "Знаете, я правда надеюсь, что в скором времени удастся достичь мирного урегулирования — в том или ином виде.
“Россия никуда не уйдет”. Маск жестко высказался о ситуации на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Рябенко
Мировые воротилы бизнеса вечно обманывают Россию, которая как побитая собака поджав хвост заявляет: НАС ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ. И так каждый раз при любых перегворах, договорах и прочих соглашениях Это стало нормой международной жизни. Таковы ПРАВИТЕЛИ России. Народ России от этого вечно страдает и живёт в нищете при наличии несметных богатств, которые уплывают за рубеж по бросовым ценам.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии