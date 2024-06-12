Муцениеце с иронией пожелала Прилучному счастья с его новой женой

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на бывшего мужа Павла Прилучного. Как сообщило издание Starhit, знаменитость обвинила его в безразличии по отношению к их общим детям 11-летнему Тимофею и восьмилетней Мии.
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