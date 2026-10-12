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Царьград

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Красногорск, Одинцово и Химки — в топ-10 городов РФ по зарплатам

Красногорск, Одинцово и Химки — в топ-10 городов РФ по зарплатам

Красногорск, Одинцово и Химки заняли места в первой десятке российских городов по уровню зарплат — средний доход там превысил 141 тысячу рублей.

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