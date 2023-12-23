Актриса Агата Муцениеце высказала свое мнение относительно скандала, вызванного полуголой вечеринкой Анастасии Ивлеевой.
Муцениеце назвала виновного в скандале вокруг вечеринки Ивлеевой
Комментарии
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Резидент 007
Интересно после такой скандальной вечеринки какие телеканалы пригласят к себе всех этих "артистов"?
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14 час.
Лариса Василенко
Все каналы и пригласят для популярности
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14 час.
Галина Друзина
Не сомневаюсь, пригласят, если уже не пригласили и запись наверняка уже была.
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5 час.
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