Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Это - жид, который был счетоводом в каком-то колхозе, под названием "НАПРАСНЫЙ ТРУД", до переворота в 1991 году. И эт...Коммунисты посове...
  • star
    поддерживаю,дом престарелых еще пыжитсяКоммунисты посове...
  • star
    а ху-ху не хо-хо,умерла,так умерла.усынови его неизвестный и корми манной кашкойСбежавший из РФ о...

Муцениеце назвала виновного в скандале вокруг вечеринки Ивлеевой

Муцениеце назвала виновного в скандале вокруг вечеринки Ивлеевой

Актриса Агата Муцениеце высказала свое мнение относительно скандала, вызванного полуголой вечеринкой Анастасии Ивлеевой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Резидент 007
Интересно после такой скандальной вечеринки какие телеканалы пригласят к себе всех этих &quot;артистов&quot;?
Ответить
14 час.
Лариса Василенко
Все каналы и пригласят для популярности
Ответить
14 час.
Галина Друзина
Не сомневаюсь, пригласят, если уже не пригласили и запись наверняка уже была.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх