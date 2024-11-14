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Царьград

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Мошенники изобрели коварный способ обмана: с цветами и подарками

Мошенники изобрели коварный способ обмана: с цветами и подарками

Предупредите в преддверии новогодних праздников своих близких!В преддверии новогодних праздников, когда множество подарков доставляется при помощи курьерских служб, жулики апробировали новую схему обмана.

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