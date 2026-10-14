Аргументы недели
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Аргументы недели

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Казнь Нидала Хасана внесут как стимул в учебники по терроризму, уверен депутат

Казнь Нидала Хасана внесут как стимул в учебники по терроризму, уверен депутат

Комментарий депутата Государственной Думы РФ для Аргументов недели. Идея показать в прямом эфире казнь Нидала Хасана, военного психиатра, расстрелявшего в 2009 году тринадцать человек на базе Форт-Худ, на первый взгляд кажется торжеством справедливости.

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