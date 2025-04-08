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В ЦБ не поступало запросов от иностранных компаний о возвращении в Россию

В ЦБ не поступало запросов от иностранных компаний о возвращении в Россию

В Центробанк РФ не поступало запросов от иностранных компаний из финансовой сферы о возвращении на российский рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.

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