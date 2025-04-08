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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Госавтоинспекции в Ставропольском крае встретили ретро-поезд «Победа» и напомнили гражданам о безопасности на железнодорожных переездах

Автоинспекторы провели необычный урок ПДД – прямо у ретро-поезда! Дорожные полицейские совместно с волонтерами молодежного центра ознакомили юных участников дорожного движения из детского сада «Звездочка» с главными правилами поведения на железнодорожных переездах.

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