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Верховный суд запретил интернет-магазинам менять цену, ссылаясь на технические неисправности

Верховный суд запретил интернет-магазинам менять цену, ссылаясь на технические неисправности

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Российские суды учитывают, что при осуществлении торговли в интернет-магазинах продавец не вправе в одностороннем порядке изменять объявленную покупателю цену, ссылаясь на технические неполадки на сайте, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

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