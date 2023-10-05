Верховный суд запретил интернет-магазинам менять цену, ссылаясь на технические неисправности

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Российские суды учитывают, что при осуществлении торговли в интернет-магазинах продавец не вправе в одностороннем порядке изменять объявленную покупателю цену, ссылаясь на технические неполадки на сайте, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.