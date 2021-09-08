Страховой Дом ВСК готовит призы за "юбилейные" километры

Регистрация на челлендж стартовала 7 сентября 2021 года. Цель проекта — вместе с его участниками преодолеть 30 000 километров.
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