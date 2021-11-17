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«В рамках солидарности»: Швеция заявила о готовности к отправке своих военных на Украину

«В рамках солидарности»: Швеция заявила о готовности к отправке своих военных на Украину

Еще одна страна приняла решение отправить своих военных на Украину. Как заявил министр обороны Швеции Питер Хултквист, шведы всегда были солидарны с украинцами и поддерживали их.

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