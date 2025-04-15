Анастасия Ивлеева показала откровенные фото из отпуска

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева показала новые откровенные фото из отпуска. Соответствующий пост появился в ее аккаунте nastyaivleeva в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.