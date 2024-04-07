СК возбудил уголовное дело о потопе. Мэр обещал, что затопления Орска не бует

Уголовное дело возбудили после прорывов дамбы в Орске СК возбудил дело по статьям УК о халатности и нарушении правил безопасности при строительных работах после прорыва дамбы в Орске Оренбургской области.
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