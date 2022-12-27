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Журналист Джон Кравчински: «Центровой-новичок на двустороннем контракте переиграл Гобера»

Журналист The Athletic Джон Кравчински раскритиковал центрового «Миннесоты» Руди Гобера после его неудачного выступления в матче против «Майами» (110:113).

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