Один из символов поселка Лиинахамари (Мурманская область) – необычный памятник-корабль. Этот памятник был установлен в советские времена в честь военных заслуг моряков ОВРа (охраны водного района).
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Один из символов поселка Лиинахамари (Мурманская область) – необычный памятник-корабль. Этот памятник был установлен в советские времена в честь военных заслуг моряков ОВРа (охраны водного района).