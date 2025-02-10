Более 300 жителей Подмосковья продлили рецепты на лекарства через телемедицину

В декабре 2024 года в Московской области начался пилотный проект с участием робота Светланы, которая звонит гражданам, у которых заканчивается рецепт на льготные препараты и напоминает о необходимости продлить его.
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