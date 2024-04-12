«Думай сам»: новое требование Зеленского вызвало гнев в сети

Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к жалобам президента Украины Владимира Зеленского на российские удары по объектам критической инфраструктуры и его требованию предоставить системы противовоздушной обороны.
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