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Закон, порядок, государство

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Снайперы «Южной» группировки войск уничтожили живую силу противника, сорвав ротацию на Донецком направлении СВО

Снайперы «Южной» группировки войск уничтожили живую силу противника, сорвав ротацию на Донецком направлении СВО

Время ожидания целей для снайперов, в среднем составляет от 8 часов до нескольких суток. .

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