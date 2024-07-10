В Госдуме предложили выдворять из страны мигрантов-нарушителей за их счет

АНГЕЛ АНГЕЛ

Есть два варианта решения этого вопроса. Выдворять пришлых за счет политиков, чиновников, "народных" избранников или за их счет и диаспор.... Как вы думаете какой они выберут? А еще если бы их впускали в Россию при депозите, на счете миграционной службы, на каждого человека в размере 3000 Евро. Вообще проблемы бы небыло. А вот соцвыплаты все за счет работодателей, как и образование, здравоохранение, пенсии и т.д.