Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев призвал изменить порядок выдворения из страны иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.
В Госдуме предложили выдворять из страны мигрантов-нарушителей за их счет
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Есть два варианта решения этого вопроса. Выдворять пришлых за счет политиков, чиновников, "народных" избранников или за их счет и диаспор.... Как вы думаете какой они выберут? А еще если бы их впускали в Россию при депозите, на счете миграционной службы, на каждого человека в размере 3000 Евро. Вообще проблемы бы небыло. А вот соцвыплаты все за счет работодателей, как и образование, здравоохранение, пенсии и т.д.
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