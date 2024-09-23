Депутатом Заксобрания Красноярского края стал профессиональный военный

Прошли довыборы в региональный парламент по Емельяновскому одномандатному округу № 10. Ряды краевых парламентариев пополнил Евгений Гарин — начальник Военного учебного центра имени Героя РФ генерала армии Дубынина Виктора Петровича при Сибирском федеральном университете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии