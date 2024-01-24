Офицер Марочко: боевики ВСУ построили укрепления на Краснолиманском направлении

Украинское командование перебросило на Краснолиманское направление дополнительные подразделения. Им поручили круглосуточно и невзирая на погоду укреплять оборонительные сооружения, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.