Офицер Марочко: боевики ВСУ построили укрепления на Краснолиманском направлении

Украинское командование перебросило на Краснолиманское направление дополнительные подразделения. Им поручили круглосуточно и невзирая на погоду укреплять оборонительные сооружения, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
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