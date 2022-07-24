FiNE-NEWS

1 498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    И корабль, и подлодка будут ТАМ, ГДЕ БУДЕТ НЕОБХОДИМО РОССИИ!!Секретная российс...
  • лина любимцева
    А Иран, или Россия должны перед кем-то отчитываться  за рейсы самолетов? И  четко отвечать на "закономерные вопросы"?...Рейсы иранских тр...
  • Андрей Баканин
    Ну, ладно на Западе у них такой трэнд "зелёный". Зачем у нас разгоняют это электромобилебесие. Кто-нибудь подсчитал р...Электрические мин...

Открыта квантовая фаза материи с двумя временными измерениями

Открыта квантовая фаза материи с двумя временными измерениями

Американские физики обнаружили в ходе опытов с ионным квантовым компьютером ранее неизвестную топологическую фазу материи, при переходе в которую квантовые объекты начинают вести себя так, как будто они находятся в двух разных временных измерениях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх