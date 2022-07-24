Открыта квантовая фаза материи с двумя временными измерениями

Американские физики обнаружили в ходе опытов с ионным квантовым компьютером ранее неизвестную топологическую фазу материи, при переходе в которую квантовые объекты начинают вести себя так, как будто они находятся в двух разных временных измерениях.
Американские физики обнаружили в ходе опытов с ионным квантовым компьютером ранее неизвестную топологическую фазу материи, при переходе в которую квантовые объекты начинают вести себя так, как будто они находятся в двух разных временных измерениях.
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