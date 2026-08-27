Россиянам назвали лучшие месяцы для поиска работы

Период с сентября по нобрь признан наиболее удачным временем для поиска работы. Осенью сотрудники и работодатели возвращаются из отпусков, запускаются новые проекты, а компании используют оставшуюся часть годовых бюджетов.
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