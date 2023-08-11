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Кубок Башкортостана. «Динамо» сыграет с «Автомобилистом», «Салават» против «Металлурга»

Кубок Республики Башкортостан 2-й тур «Динамо» – «Автомобилист» – 13:00  «Салават Юлаев» – «Металлург» – 17:00  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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