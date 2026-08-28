Родственники рабочих, погибших при пожаре на стройплощадке омского ЖК «Кварталы Драверта», получат выплаты от застройщика до завершения расследования.
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Родственники рабочих, погибших при пожаре на стройплощадке омского ЖК «Кварталы Драверта», получат выплаты от застройщика до завершения расследования.
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