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Ставрополь краенда автобус катнашындагы авариядә алты кеше һәлак булган, 28е зыян күргән

Ставрополь краенда автобус катнашындагы авариядә алты кеше һәлак булган, 28е зыян күргән

Узган төндә Ставрополь краеның Железноводск шәһәренең Иноземцево бистәсендә алты кешенең гомерен өзгән юл-транспорт һәлакәте булган.

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