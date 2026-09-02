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Поверенный в делах РФ вызван в МИД Франции из-за инцидента с дроном в Лейпциге

Поверенный в делах РФ вызван в МИД Франции из-за инцидента с дроном в Лейпциге

Министерство иностранных дел Франции вызвало временного поверенного в делах РФ в европейской стране после того, как правительство ФРГ возложило на Россию ответственность за инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига.

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