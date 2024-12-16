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Парламентская газета

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В Росфинмониторинге подчеркнули важность обмена опытом с Мадагаскаром

В Росфинмониторинге подчеркнули важность обмена опытом с Мадагаскаром

Активный обмен опытом между подразделениями финансовой разведки России и Мадагаскара способствует выработке новых мер в борьбе с общими угрозами, отметил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в рамках встреч с представителями финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов Мадагаскара.

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