Давить больше не надо! Врачи перечислили самые эффективные средства от прыщей

Малышева и Продеус рассказали о пользе печени трески и льняном маслеНа Первом канале вышел новый выпуск программы "Жить здорово!", где телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказывают о том, как бороться с прыщами.
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