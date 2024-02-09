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Давить больше не надо! Врачи перечислили самые эффективные средства от прыщей

Давить больше не надо! Врачи перечислили самые эффективные средства от прыщей

Малышева и Продеус рассказали о пользе печени трески и льняном маслеНа Первом канале вышел новый выпуск программы "Жить здорово!", где телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказывают о том, как бороться с прыщами.

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