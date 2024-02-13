На Ямале выберут лучший каток

В округе начался приём заявок на участие в ежегодном конкурсе на лучший каток. За звание победителя поборются ледовые площадки муниципалитетов округа, сообщается в госпаблике департамента по физической культуре и спорту ЯНАО во ВКонтакте.
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