Два рейсовых автобуса арестовали за долги

Арест двух рейсовых автобусов сподвиг владелицу погасить задолженность в течение трех часов. В Новосибирске в отношении 48-летней женщины возбудили сразу четыре исполнительных производства на 186 900 рублей.
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