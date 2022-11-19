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ACB. «Обрадойро» – «Уникаха», «Тенерифе» примет «Валенсию» и другие матчи

В субботу, 19 ноября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB. «Обрадойро» дома сыграет с «Уникахой», «Тенерифе» примет «Валенсию».

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