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  • lenivka
    Ну что вы.Диабетикам выписывают дешевый метформин, от которого особого толку нет.А Оземпик это конская цена и невозмо...Следует ли пациен...
  • Алексей
    Какие то тупые ученые,выясняют очевидные вещи😁Ученые выяснили, ...
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Science: фибробласты полового члена более важны для эректильной функции, чем считалось ранее

Согласно новому исследованию, проведенному на мышах и опубликованному в научном журнале Science учеными из Каролинского института (Karolinska Institutet), регулярная эрекция может быть важна для поддержания эректильной функции.

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