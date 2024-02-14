Science: фибробласты полового члена более важны для эректильной функции, чем считалось ранее

Согласно новому исследованию, проведенному на мышах и опубликованному в научном журнале Science учеными из Каролинского института (Karolinska Institutet), регулярная эрекция может быть важна для поддержания эректильной функции.
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