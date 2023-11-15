Под Ростовом-на-Дону автомобилист снёс пешехода, идущего по краю проезжей части

Водитель резко нажал на тормоза при виде человека на дороге, но было слишком поздно.Под Ростовом-на-Дону произошла серьёзная авария, в которой погиб неизвестный пешеход, двигающийся вдоль проезжей части по краю.
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