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Царьград

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"Динамо" продлило контракт с капитаном Алибековым до 2029 года

"Динамо" продлило контракт с капитаном Алибековым до 2029 года

Махачкалинский "Динамо" продлило контракт с капитаном Муталипом Алибековым до лета 2029 года. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов заявил о важности этого решения, отметив вклад Алибекова в команду и его роль как лидера.

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