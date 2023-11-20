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Медвежий угол

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Регионы бунтуют и освобождаются от мигрантов

Регионы бунтуют и освобождаются от мигрантов

А Москва отмалчивается. Наверное огромные деньги в этой мафии крутятся. А вот регионы бунтуют против мигрантского беспредела.

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Комментарии
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Александр
А в Москве всё спокойно. Как и 20 лет назад.Как и 10.
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2 час.
Русский Империалист
Пока Москва и МО не запретит работать чёрной плесени, толку не будет: она будет перебираться из регионов с запретами на работу в Москву и МО.
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1 час.
ВГ
Владимир Галацевич
Как хочется верить , что &quot; Лед тронулся &quot;
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3 мин.

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