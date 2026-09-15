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Хищник и добыча. Охоту медведя на марала заметили на Телецком озере

Хищник и добыча. Охоту медведя на марала заметили на Телецком озере

Однако охота закончилась не в пользу медведя Жители Республики Алтай стали свидетелями противостояния медведя и марала на берегу Телецкого озера.

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