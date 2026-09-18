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В "Лемана ПРО" сделали заявление на фоне передачи активов во временное управление

В "Лемана ПРО" сделали заявление на фоне передачи активов во временное управление

Компания запросила разъяснения у властей, пока все магазины работают в обычном режиме Компания "Лемана ПРО" подтвердила, что продолжает работу в штатном режиме — никаких изменений в деятельности сети нет, пишет ТАСС.

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