В "Лемана ПРО" сделали заявление на фоне передачи активов во временное управление

Компания запросила разъяснения у властей, пока все магазины работают в обычном режиме Компания "Лемана ПРО" подтвердила, что продолжает работу в штатном режиме — никаких изменений в деятельности сети нет, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бизнесмен предлож...
- Представители вла...
- ВС Роспотребнадзор к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым