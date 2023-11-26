Меня тут группа мужчин в полосатых купальниках в сто пятый раз просит написать про многоженство. Мол, демографическая ситуация печальная, семью надо как-то спасать, выводить из пике, а многоженство – один из эффективных способов справиться с этой проблемой.
Полуженство
Комментарии
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Александр Григоров
А чего двух то ...женщина она троих любит и сразу ...правда не каждая))))))))))))))
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14 час.
Vladimir Soukhatchev
А вы, в отличие от народных "избранников", очень просто и ясно обрисовали ситуацию с рождаемостью в РФ! Попробуйте поделиться ею с парламентариями или ВВП!
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13 час.
олега
Какая бедная женщина, в душ некогда сходить. Целый день полы моет, борщи варит, в проруби стирает.
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13 час.
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