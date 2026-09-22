Конец украинского ПВО: супердрон лишил Зеленского «железного купола»

Российский дрон «Гербера-2» вызвал панику на Украине. Противник обнаружил упавший БПЛА, снял видео и сравнил аппарат с космическим кораблем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лантратова сообщи...
- ГБ Запад признает пр...
- ГБ Подлодка РФ повер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым