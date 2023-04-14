Национальные маршруты предложили сделать культовой достопримечательностью

Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко провела очередное совещание по вопросам развития автомобильного туризма на национальных туристических маршрутах.
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