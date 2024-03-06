В Великобритании назвали сроки поставки артиллерийских снарядов ВСУ

Поставки артиллерийских боеприпасов для увеличения военных резервов украинской армии, на которые правительство Великобритании намерено выделить £245 млн (примерно $311 млн), начнутся в период апреля по июнь.
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