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ИЗВЕСТИЯ iz

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В Великобритании назвали сроки поставки артиллерийских снарядов ВСУ

В Великобритании назвали сроки поставки артиллерийских снарядов ВСУ

Поставки артиллерийских боеприпасов для увеличения военных резервов украинской армии, на которые правительство Великобритании намерено выделить £245 млн (примерно $311 млн), начнутся в период апреля по июнь.

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