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Скоро на Украину прибудут «Абрамсы» с ураном в боекомплекте: другого и ожидать не стоило

Скоро на Украину прибудут «Абрамсы» с ураном в боекомплекте: другого и ожидать не стоило

Ранее мы уже писалиЗачем вольфрам, когда есть уран?о том, что предназначенные для Киева танки М1А1 «Абрамс» значительно отличаются от базовой версии образца 1985 года, что подтвердили представители американской военной администрации.

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