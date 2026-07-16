Украину охватили массовые протесты

В крупных городах Украины начались митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова. Массовые протесты начались на Украине из-за решения Владимира Зеленского уволить министра обороны Михаила Федорова.
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