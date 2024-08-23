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В Венгрии рассказали о предсказавшем эскалацию конфликта в Курской области Орбане

В Венгрии рассказали о предсказавшем эскалацию конфликта в Курской области Орбане

Венгерский премьер Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю в июле правильно предсказал эскалацию конфликта, которую Киев осуществил в Курской области, заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

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