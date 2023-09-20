Как вермахт остановил англо-американскую «Лавину»

Солдаты 143-го пехотного полка американской 36-й пехотной дивизии высаживаются на пляже из десантных катеров (LSVP) в районе итальянского города Салерно.
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